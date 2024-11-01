Північнокорейські війська, ймовірно, долучаться до бойових операцій проти українських сил на території Росії "найближчими днями" після того, як близько 8000 з них були розгорнуті в Курській області.
Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен через кілька годин після того, як Пхеньян запустив нову потужну балістичну ракету в подвійному прояві войовничості, пише The Washington Post.
Адміністрація Байдена вважає, що Росія навчила північнокорейців керувати артилерією і безпілотниками та виконувати основні піхотні операції, як-от розчищення траншей, що є ознакою того, що вони збираються приєднатися до бойових дій, сказав Блінкен.
На сьогоднішній день близько 10 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті в Росії, заявили офіційні особи США і Південної Кореї.
Офіційні особи заявили, що те, що, мабуть, було міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), запущеною Північною Кореєю раніше цього дня, пролетіло навіть далі, ніж випробувана в грудні - яка пролетіла досить далеко, щоб завдати удару в будь-якій точці материкової частини Сполучених Штатів.
"Оскільки Блінкен попередив, що Росія, найімовірніше, поставить технології Пхеньяну в обмін на свою бойову допомогу, ці дії стали демонстрацією однієї з найбільших зовнішньополітичних проблем, з якими зіткнеться наступний президент США: зростаюче зближення між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном", - зазначає видання.
Міністр оборони Японії заявив, що нова далекобійна зброя досягла висоти 4350 миль - значно вищою, ніж попередні запуски, включно з твердопаливним Hwasong-18, випробуваним Пхеньяном у грудні.
Блінкен і Остін попередили, що їх турбує не тільки підтримка Росії Північною Кореєю - крок, який, як вони зобразили, може мати лише скромні наслідки для наземних операцій, - а й те, що Кремль постачає Кіму натомість, оскільки Пхеньян намагається посилити свою ракетну програму та іншим чином розширити свої військові можливості.
Остін сказав, що прохання Кремля про допомогу у Північної Кореї є ознакою зростаючої слабкості Росії в її війні проти України.
Запуск МБР Північною Кореєю
Північна Корея, судячи з усього, запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) напередодні президентських виборів у США. Зазначається, що ракета залишалася в повітрі довше, ніж будь-яка інша, запущена режимом Кім Чен Ина. За даними Міністерства оборони Японії, ймовірна МБР летіла понад 85 хвилин, це перевищує попередній рекорд Північної Кореї в 74 хвилини. Зазначається, що ракета була запущена близько 7:11 ранку 30 жовтня, вона пролетіла близько 621 милі, досягнувши висоти понад 4300 миль, а після впала у воду на захід від острова Окусірі.