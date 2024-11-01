Блінкен і Остін попередили, що їх турбує те, що Кремль постачає Кіму натомість.

Північнокорейські війська, ймовірно, долучаться до бойових операцій проти українських сил на території Росії "найближчими днями" після того, як близько 8000 з них були розгорнуті в Курській області.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен через кілька годин після того, як Пхеньян запустив нову потужну балістичну ракету в подвійному прояві войовничості, пише The Washington Post.

Адміністрація Байдена вважає, що Росія навчила північнокорейців керувати артилерією і безпілотниками та виконувати основні піхотні операції, як-от розчищення траншей, що є ознакою того, що вони збираються приєднатися до бойових дій, сказав Блінкен.

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На сьогоднішній день близько 10 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті в Росії, заявили офіційні особи США і Південної Кореї.

Офіційні особи заявили, що те, що, мабуть, було міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), запущеною Північною Кореєю раніше цього дня, пролетіло навіть далі, ніж випробувана в грудні - яка пролетіла досить далеко, щоб завдати удару в будь-якій точці материкової частини Сполучених Штатів.

"Оскільки Блінкен попередив, що Росія, найімовірніше, поставить технології Пхеньяну в обмін на свою бойову допомогу, ці дії стали демонстрацією однієї з найбільших зовнішньополітичних проблем, з якими зіткнеться наступний президент США: зростаюче зближення між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном", - зазначає видання.

Міністр оборони Японії заявив, що нова далекобійна зброя досягла висоти 4350 миль - значно вищою, ніж попередні запуски, включно з твердопаливним Hwasong-18, випробуваним Пхеньяном у грудні.

Блінкен і Остін попередили, що їх турбує не тільки підтримка Росії Північною Кореєю - крок, який, як вони зобразили, може мати лише скромні наслідки для наземних операцій, - а й те, що Кремль постачає Кіму натомість, оскільки Пхеньян намагається посилити свою ракетну програму та іншим чином розширити свої військові можливості.

Остін сказав, що прохання Кремля про допомогу у Північної Кореї є ознакою зростаючої слабкості Росії в її війні проти України.

Запуск МБР Північною Кореєю

Північна Корея, судячи з усього, запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) напередодні президентських виборів у США. Зазначається, що ракета залишалася в повітрі довше, ніж будь-яка інша, запущена режимом Кім Чен Ина. За даними Міністерства оборони Японії, ймовірна МБР летіла понад 85 хвилин, це перевищує попередній рекорд Північної Кореї в 74 хвилини. Зазначається, що ракета була запущена близько 7:11 ранку 30 жовтня, вона пролетіла близько 621 милі, досягнувши висоти понад 4300 миль, а після впала у воду на захід від острова Окусірі.

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