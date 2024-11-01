Конгресмен Майк Тернер заявив про необхідність розглянути зміни в політиці щодо війни в Україні.

США та інші країни НАТО повинні надати Україні можливість бити по об'єктах углиб Росії у відповідь на відправку військ КНДР на допомогу окупантам, заявив голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер.

Крім того, він також виступає за те, щоб "безпосередньо атакувати північнокорейські війська", якщо їх виявлять на території України, пише "Голос Америки".

"Наразі Сполучені Штати дотримуються політики, згідно з якою, Україна не може використовувати зброю, надану їй країнами НАТО і США для нападу на дійсні військові цілі в Росії. Так, наприклад, якщо Росія використовує військову систему для нападу на Україну з російської території, Україна не може атакувати цю систему у відповідь зброєю США або місцевими системами", - зазначив Тернер.

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За його словами, в адміністрації президента США наразі вважають, що нібито удар у відповідь України по території РФ може бути "провокацією", тоді як він заявляє, що саме "перший удар з боку Росії мав би бути провокацією". Тернер раніше вже пояснював, що участь військ КНДР у війні проти України має вважатися "червоною лінією" для НАТО і США, зокрема. Повідомляється, що союзники України в разі реального застосування північнокорейських солдатів у війні не повинні виключати напад на них.

"Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її. Північнокорейським військам не місце в Європі, вони не повинні нападати на європейську країну", - додав Тернер.

У матеріалі зазначено, що конгресмен також наголосив, що в інтересах НАТО не допускати того, щоб азіатські та, зокрема, північнокорейські комуністичні війська, не марширували в Європі.

Інші новини про війська КНДР у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що в Держдепі США назвали точну кількість солдатів КНДР у Курській області.

"За останніми даними, до 8 тисяч із них були перекинуті в Курську область. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями", - уточнив Блінкен.

Крім того, у Зеленського пояснили, якою має бути "належна реакція" світу на вступ КНДР у війну.

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