Турецька верф Тузла, де ремонтується путінська яхта, використовується, зокрема, для будівництва військових суден НАТО.

У президента РФ Володимира Путіна знайшли нову суперяхту, яка зараз стоїть на ремонті в турецькій верфі Тузла. Примітно те, що ця верф використовується для будівництва військових суден НАТО

Центр "Досьє" виявив чергову супер'яхту Путіна – Victoria. Вона будувалася на виробляючому підводні човни заводі "Севмаш", а зараз стоїть на ремонті в Туреччині.

Всього "Севмаш" випустив дві подібних яхти: Graceful і Victoria. Остання будувалася з 2005 по 2019 роки - 14 років.

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При цьому Victoria особливо не ховають: вона регулярно буває біля мису Ідокопас з палацом Путіна, на її тлі фотографувалася подруга Аліни Кабаєвої Наталія Белугіна (на фото).

Характерно, що турецька верф Тузла, де ремонтується путінська яхта, використовується, зокрема, для будівництва військових суден НАТО.

Яхти Путіна - деталі

Соратники Олексія Навального з'ясували, що на яхту "Грейсфул", якою користується президент РФ Володимир Путін, тільки в 2022 році було витрачено три мільярди рублів. Як йдеться у розслідуванні, "Грейсфул" за кілька тижнів до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну встигли вивести з верфі в Німеччині, де вона стояла на ремонті. Судно перегнали в Калінінград.

Після цього "Грейсфул" пройшла повний ремонт. Серед витрат-покупка журнального столика за вісім мільйонів рублів, килима площею понад 100 квадратних метрів для спальні "господаря" за п'ять мільйонів рублів, гребінців по 11 тисяч рублів і броньованих парасольок по 1,2 мільйона рублів.

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