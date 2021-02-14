Раніше керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

Читайте такожЗМІ дізналися, що Трамп набагато гірше переніс коронавірус, ніж повідомляв Білий дімЯк повідомляє "Європейська правда", про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Ми розглянули процес спільно з Європейським агентством з лікарських засобів. І ми вирішили, що вакцина, яку виробник вдосконалив на основі попередньої вакцини для боротьби з новими мутаціями, більше не має проходити весь процес затвердження. Тож швидше можна буде мати в наявності відповідні вакцини, які теж будуть безпечними", - сказала Кіріакідес.

Фармацевтична компанія Moderna вже повідомила про розробку вакцини, адаптованої проти південноафриканської мутації коронавірусу.

Британсько-шведська AstraZeneca також має намір адаптувати свою вакцину, щоб вона могла бути застосована проти цього штаму вірусу.

Що цьому передувало

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС припустився помилки, зволікаючи з впровадженням вакцини.

Вона також визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

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Автор: УНІАН