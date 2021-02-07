Комітет з науки, що консультує уряд Франції з питань пандемії, вважає, що до початку березня або навіть раніше британський штам переважатиме за кількістю заражень.

Кількість випадків зараження британським штамом COVID-19 у Франції щотижня зростає на 50%.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як пише видання, хоча частка тих, хто заразився британським штамом щодо загального числа заражень поки невелика - близько 14%, комітет з науки, що консультує уряд Франції з питань пандемії, вважає, що до початку березня або навіть раніше британський штам буде переважати за кількістю заражень.

Експерти Комітету не виключають, що може виникнути необхідність у третьому локдауні, щоб зупинити поширення британського штаму.

Коронавірус у Франції

За даними Департаменту охорони здоров'я Франції, в цілому з початку пандемії в країні виявлено 3,3 млн випадків зараження, померли 78 794 людини.

24 січня 2021 року влада Франції заявила про те, що має намір ввести в країні третій локдаун у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Станом на 6 лютого 2021 року, понад 1,9 млн французів отримали першу дозу вакцини, і 247 тис. — вже встигли отримати другу.

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Автор: УНІАН