Офіційно кажуть, що вони йдуть білоруським військовим.

На державних підприємствах Білорусі збирають кошти на потреби російської армії.

Офіційно гроші збираються для "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав". Воно контролюється Міністерством оборони Республіки Білорусь, повідомляють у Центрі національного спротиву.

За даними білоруського підпілля, зібрані кошти направлять на закупівлю амуніції та форми мобілізованим військослужбовцям армії Російської Федерації, які воюють на території України.

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"Офіційно ж, кошти збирають нібито білоруським військовим", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав" було створено в 1995 році. Згідно статуту, основними цілями її діяльності є соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав.

Роль Білорусі у війні

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація використовує Білорусь для нанесення ракетних ударів по Україні. Також з її території заходили російські війська.

На початку грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил.

На думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданова, нападу на Україну з боку Білорусі не буде. Він вважає, що інформацію про наступ поширюють для створення паніки.

Водночас Україна будує на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан з колючим дротом.

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