У Білорусі основна система загороджень знаходиться на відстані 5 км від держкордону.

Україна на кордоні з Білоруссю будує залізобетонний паркан з колючим дротом.

Перед парканом рів, перед ним насип - все заміноване, тобто, ми завжди готові до будь-яких сценаріїв, і прикордонники разом з обласною владою зараз працюють над тим, щоб по всій Волинській області були такі загородження, повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

В ОП додали, що такі загородження мають бути не тільки на Волині, а й у Рівненській, Житомирській та інших областях, які межують з Білоруссю та Росією.

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Українські прикордонники розповіли, що в Білорусі основна система інженерних споруд і загороджень знаходиться за 5 км від державного кордону.

Білорусь допомагає РФ під час повномасштабної війни з Україною - найважливіше

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі російські війська і важка техніка зайшли в Україну і спробували захопити Київ.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтримує збройну агресію РФ, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ для можливого повторного вторгнення в Україну.

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