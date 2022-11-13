Україна на кордоні з Білоруссю будує залізобетонний паркан з колючим дротом.
Перед парканом рів, перед ним насип - все заміноване, тобто, ми завжди готові до будь-яких сценаріїв, і прикордонники разом з обласною владою зараз працюють над тим, щоб по всій Волинській області були такі загородження, повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського.
В ОП додали, що такі загородження мають бути не тільки на Волині, а й у Рівненській, Житомирській та інших областях, які межують з Білоруссю та Росією.
Українські прикордонники розповіли, що в Білорусі основна система інженерних споруд і загороджень знаходиться за 5 км від державного кордону.
Білорусь допомагає РФ під час повномасштабної війни з Україною - найважливіше
Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з території Білорусі російські війська і важка техніка зайшли в Україну і спробували захопити Київ.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтримує збройну агресію РФ, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.
Зберігається загроза завдання противником ракетних, а також авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ для можливого повторного вторгнення в Україну.