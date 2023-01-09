Протестувальники, не згодні з результатами голосування на президентських виборах, оточили палац глави держави.

В Бразилії кілька тисяч прихильників правого екс-президента Жаіра Болсонару, який програв на президентських виборах Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, увірвалися в будівлі Конгресу та Верховного суду, а також оточили президентський палац.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters та місцеві ЗМІ. Зазначається, що на знак протесту люди, які потрапили всередину будівель, руйнують меблі. Їхня кількість оцінюється приблизно в три тисячі осіб.

Між тим повідомляється, що чинний президент країни, який офіційно вступив на посаду 1 січня, в цей час перебував у штаті Сан-Паулу.

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Повідомляється, що нині на місці події задіяні всі сили безпеки.

Вибори у Бразилії

Як відомо, президентські вибори в Бразилії відбулися восени 2022 року, на яких у другому турі переміг Луїс Інасіу Лула да Сілва. Загалом він став президентом утретє: вперше - у 2003 році, потім був переобраний у 2006. За бразильським законодавством, одна людина не може бути главою держави більше ніж двічі поспіль, тому після другого терміну він більше не балотувався.

У 2017 році його засудили до 9,5 року в'язниці за звинуваченнями в корупції, але пізніше він вийшов на волю. У 2021 році Федеральний верховний суд Бразилії скасував усі звинувачення на адресу політика. В 2022 році, перемігши на виборах чинного президента Жаїра Болсонару, він знову повернувся у велику політику.

Проте, відомий праворадикальними поглядами Болсонару не визнав поразки. Він оскаржив результати виборів і закликав своїх прихильників вимагати "справедливості".

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