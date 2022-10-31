У другому турі новообраного президента підтримали 50,8% громадян.

У Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Переможцем президентської гонки став колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Про це свідчать результати, оприлюднені на сайті Вищого виборчого суду.

У другому турі його підтримали 50,8% громадян. Він обійшов свого конкурента Жаіра Болсонару, що набрав 49,1%.

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В абсолютних числах різниця склала понад два мільйони голосів при явці близько 80%.

До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте Лула да Сілва швидко скоротив відставання внаслідок підтримки у північно-східних штатах і малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів чинного прездента Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для перемоги.

Хто такий Луїс Інасіу Лула да Сілва

Лула да Сілва 77 років. П'ять разів брав участь у президентських виборах. Перші три рази (1989, 1994 і 1998 роках) програв. Обраний в 2002 і переобраний в 2006.

У 2018 році був засуджений за корупцію, що не дозволило йому балотуватися на новий термін.

Да Сілва наполягав на своїй невинуватості, а кримінальне переслідування називав політично вмотивованим.

Наприкінці 2019 року політик вийшов із в’язниці, а в березні 2021 року суд повністю його виправдав і скасував вирок.

Що Луїс Інасіу Лула да Сілва говорив про Україну

Наприкінці травня 2022 року в інтерв’ю журналу Time да Сілва висловив своє ставлення до російської агресії проти України, заявивши, що "Путін не повинен був вдиратися в Україну. Але [в цій війні] винен не лише Путін. Сполучені Штати і Євросоюз також винні… і президент України [Володимир Зеленський] так само несе відповідальність за цю війну, як і Путін". На зауваження журналіста, що Зеленський не хотів війни, да Сілва заявив: "Він хотів війни. Якби не хотів, то домовлявся б активніше".

На думку нині обраного президента Бразилії, приводом для повномасштабного вторгнення стало "бажання України вступити у ЄС та НАТО", і після вторгнення Україна повинна була від цього відмовитися заради миру.

У тому інтерв’ю Лула да Сілва також заявив, що вважає неправильною "ненависть до Путіна" і закликав вирішувати все за столом переговорів.

Як відомо, Бразилія разом із Росією входить до міждержавного об’єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР). Створення цього об’єднання було остаточно узгоджено у 2006-2009 роках, коли Лула да Сілва був президентом.

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