Він нагадав про недовіру до політика на Заході.

Поїздка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Грузії свідчить про його бажання стати посередником між колишнім президентом США Дональдом Трампом та кремлівським правителем Путіним.

Як пише у колонці The Telegraph журналіст Деніел Джонсон, Орбан став маріонеткою Путіна настільки, що закрив очі на кричущі фальсифікації на парламентських виборах у Грузії. Політик вітав проросійську партію "Грузинська мрія" з "приголомшливою" перемогою, а саму країну з "проєвропейським" вибором. Також він заявив, що вибір проросійської влади не дозволив Грузії "стати другою Україною".

На думку Джонсона, цей візит свідчить про сподівання Орбана зіграти роль довіреного посередника між Трампом і Путіним. Можливо, він хоче допомогти укласти між НАТО та Росією угоду щодо припинення війни в Україні:

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"Однак зараз Орбану глибоко не довіряють у більшості західних столиць - особливо в Києві. Важко уявити, що Володимир Зеленський погодиться надати Угорщині (яка має територіальні претензії на Закарпаття) будь-яку роль у майбутніх мирних переговорах".

Вибори у Грузії

Як повідоляв УНІАН, Центральна виборча комісія оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі та опозиція не прийняли ці результати.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав країну провести розслідування щодо ймовірних виборчих порушень, про які заявляли опозиціонери та аналітики.

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