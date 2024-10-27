Підраховано понад 99% голосів.

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори. Наразі підраховано вже 99,3% голосів, перемогу здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія".

Так, за даними Центральної виборчої комісії, "Грузинська мрія" набрала 54,23% голосів.

Опозиційна партія "Коаліція за зміни" отримала 10,8%, "Єдність-Національний рух" – 10,1%, "Сильна Грузія" — 8,75%; "Гахарія — за Грузію" — 7,75%.

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Вссі інші дрібні партії не подолали п’ятивідсотковий бар’єр і не проходять до парламенту.

Грузинська опозиція вже назвала ці вибори "вкраденими" і звинуватила владу в тому, що вона вкрала в грузинського народу перемогу і європейське майбутнє. Крім того, не визнають попередні дані Центрвиборчкому з парламентських виборів і неурядові організації.

Водночас у партії влади впевнені, що опозиція не зможе влаштувати "переворот або революцію".

Вибори у Грузії проходили з порушеннями

Грузинські ЗМІ повідомляли про вкидання бюлетенів і бійки на дільницях, хоча масштаб цих порушень поки не зрозумілий.

Представники чинної влади Грузії заявили про свою повну перемогу на парламентських виборах за кілька годин до закриття виборчих дільниць. Також прем'єр Угорщини Віктор Орбан ледве дочекався закриття виборчих дільниць, щоб привітати проросійську партію "Грузинська мрія" з перемогою.

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