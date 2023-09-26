Їх розцінюватимуть як прославлення військової агресії РФ.

У Латвії правоохоронці можуть штрафувати власників автомобілів, на яких помітять наклейку з написом "я - русский/русская".

Так, користувач "Latvijas VAT"iki" в мікроблозі Twitter опублікував знімок автомобіля з таким написом. "Дочекалися. Епідемія ЯРУССКИХ почалася і в Латвії", - написав він. У коментарях до посту з'явилася реакція поліції Латвії.

"Якщо співробітники поліції виявлять автомобілі з такими знаками, вони негайно вимагатимуть їх зняти і пояснити мету і мотивацію знака. Особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності", - написали вони.

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У прикріпленому документі говориться, що в країні неприпустимо будь-яке прославлення військової агресії, включаючи потенційно провокаційні написи російською мовою (наприклад, "я - русский"), як, можливо, прославляють військову агресію або виражають підтримку військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Заборони на в'їзд автомобілів з російськими номерами

Нагадаємо, у вересні Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Естонія заборонили в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами.

Крім того, Міністерство юстиції Латвії підготувало законопроект про конфіскацію автомобілів з номерами Росії та Білорусі, якщо власники не перереєструють їх у встановлений термін.

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