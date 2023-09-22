Міністерство юстиції Латвії подасть до Сейму законопроект, який заборонятиме перебування в країні автомобілів із реєстраційними номерами Росії та Білорусі.
Як повідомляє профільне відомство, даний законопроект дасть змогу країні легально конфісковувати автомобілі, що зареєстровані в Росії та Білорусі.
У Мін'юсті пояснили, якщо транспортний засіб не буде перереєстровано або вивезено з Латвії протягом трьох місяців, то будуть санкції, включаючи конфіскацію автомобіля.
"Кожен гість, який приїжджає до Латвії, має поважати закони та порядок нашої країни. Перетин кордону Євросоюзу на транспортному засобі, зареєстрованому в Росії, а отже, і перебування в Латвії, є порушенням санкцій", - зазначила Інесе Лібіні-Егнере.
За її словами, якщо авто з російськими та білоруськими номерами не будуть вчасно перереєстровані, їх зможуть конфіскувати на користь України для підтримки її армії на передовій.
Зазначається, що Мін'юст Латвії ґрунтує зміни в законодавчій базі на роз'ясненні Єврокомісії, в якій ідеться про те, що санкції проти Росії поширюються на особисті транспортні засоби громадян Росії з реєстрацією РФ.
Європейська комісія зазначила, що відповідне та пропорційне застосування санкцій є компетенцією кожної країни-члена. Зміни, заплановані в Латвії, також введуть заборону на транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі, враховуючи санкції, введені ЄС проти Білорусі.
Заборона на в'їзд авто з російськими номерами
У вересні 2023 року митниця Німеччини розпочала вилучати у росіян при в'їзді в країну авто з номерами РФ. 10 вересня цього року Європейська комісія підтвердила, що громадянам країни-агресора заборонено в'їзд до країн Євросоюзу на особистих авто, які зареєстровані в РФ.
Починаючи з 17 вересня автомобілі, які зареєстровані в Росії, не мають права в'їжджати до Польщі.
20 вересня стало відомо, що Норвегія найближчим часом може закрити в'їзд для російських автомобілів. При цьому в Норвегії вже діє заборона на імпорт автомобілів з російськими номерами.