Союзники України стурбовані тим, що обговорювалося за закритими дверима під час історичної зустрічі в Китаї.

Союзники України в Конгресі та Європі висловили глибоке розчарування, побоюючись, що дії президента США Дональда Трампа підірвуть зусилля з протидії російській агресії.

Приводом для занепокоєння стала тристороння зустріч, під час якої Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін узгодили низку рішень, пише Politico. Серед них – збільшення обсягів видобутку енергоресурсів, а також засудження Міжнародного кримінального суду та "інших подібних структур", які намагаються притягнути Росію до відповідальності за військові злочини в Україні.

Представники Республіканської партії в Конгресі назвали це "великою помилкою".

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"Вони використовують доходи від експорту для фінансування війни, під час якої гинуть мирні українські громадяни. Це серйозна помилка. До того ж, це неправильний спосіб вирішення проблеми: подібні заходи навряд чи зможуть вплинути на ціни на дизельне паливо", – висловив думку сенатор-республіканець Джон Корнін.

Критики президента США в Конгресі та за його межами вважають, що угода щодо дизельного палива лише посилює позиції Путіна, якого Трамп на саміті в Китаї назвав "другом".

У Конгресі багато республіканців виступили з різкою критикою цієї зустрічі, а також спільної заяви з чотирьох пунктів, оприлюдненої США, Китаєм і РФ за підсумками саміту в Шеньчжені.

У свою чергу представниця Білого дому Олівія Велс спробувала виправдатися, мовляв, Трамп лише має намір знизити ціни на паливо, а його контакти з Путіним жодним чином не суперечать прагненню покласти край війні в Україні.

"Трамп твердо налаштований домогтися міцного й справедливого миру в Україні та зупинити безглузді вбивства... Він продовжує працювати над припиненням війни в Україні, водночас дотримуючись принципу "Америка понад усе", – заявила Велс.

Видання зазначило, що спецпредставники США Джерад Кушнер і Стів Віткофф також, виступаючи після розмови з Трампом, наголошували на тому, що мир є досяжним і що президент активно сприяє його встановленню.

"Президент незмінно виступає за мирне завершення цієї війни... Він зробив питання України та мирного врегулювання ключовою темою тристоронньої зустрічі...", – сказав Віткофф.

Однак, як підкреслило видання, у повідомленні Білого дому про тристоронню зустріч не згадуються ані Україна, ані будь-які мирні ініціативи.

"У заявах лідерів також немає натяків на те, що Трамп закликав покласти край путінській агресії проти України або поставив під сумнів роль Сі Цзіньпіна у підтримці війни – через експорт компонентів, критично важливих для російської військової машини", – написало видання.

Джон Ерат, який був заступником директора з європейських справ у Раді національної безпеки під час першого президентського терміну Трампа, зазначив, що метою тристоронньої зустрічі було домогтися короткострокового зниження цін на світових ринках, при цьому питання широких геополітичних наслідків не бралися до уваги.

"... Усе це спрямовано на короткострокову динаміку нафтових котирувань та вартість бензину для американських споживачів; сумніваюся, що при цьому хтось серйозно замислювався про довгострокові наслідки для України чи інших регіонів", – зазначив він.

У зв’язку з цим видання підкреслило, що у РФ немає можливостей для подальшого зниження світових цін на енергоносії, з огляду на те, що за останні місяці Україна знищила або пошкодила 15 із 35 російських нафтопереробних заводів (НПЗ). Таким чином, у листопаді обсяги нафтопереробки скоротилися майже вдвічі, що призвело до дефіциту палива всередині країни та змусило Росію обмежити частину експортних поставок.

Зустріч у Китаї: новини

19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбулася перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського лідера Володимира Путіна.

Ідею проведення саміту раніше запропонував Путін. За даними ЗМІ, він розраховував обговорити можливість завершення війни в Україні на умовах Москви. Однак Білий дім повідомляв, що Трамп не планує порушувати українське питання, зосередившись на скороченні ядерних озброєнь та війні проти Ірану.

Україна висловила занепокоєння можливими переговорами трьох лідерів без її участі. Глава МЗС Андрій Сібіга попереджав, що така зустріч може сприяти виходу Путіна з міжнародної ізоляції.

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