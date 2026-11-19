Трамп зателефонував європейцям дорогою з Китаю.

Президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним в Китаї пройшла успішно та може сприяти досягненню миру в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, Трамп долучився до зустрічі понад 30 світових лідерів у Берліні телефоном із борту літака Air Force One. Це сталося вже по закінченні його візиту до Китаю, де американський президент раніше того ж дня зустрівся з Путіним на саміті лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону. Також перед тим відбулася тристороння зустріч за участю глави КНР Сі Цзіньпіна.

Берлінська зустріч європейських лідерів проходила в межах так званої "коаліції охочих", яка обговорює гарантії безпеки України після завершення війни. У ній також взяли участь американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф, які займаються відновленням мирних переговорів.

Відео дня

За словами джерел Bloomberg, Трамп розповів учасникам зустрічі, що Путін нібито хоче завершити війну. Водночас європейські країни зберігають значний скептицизм щодо справжніх намірів Кремля та побоюються, що Вашингтон може погодитися на неприйнятні для України поступки.

Трамп після особистої розмови з Путіним у Китаї також висловив обережний оптимізм щодо перспектив завершення війни.

"Я думаю, що відбуваються певні зрушення. Я думаю, що він, і я сподіваюся, що інша сторона, хотіли б побачити кінець цієї війни", – сказав президент США європейцям.

Саміт в Китаї

Як писав УНІАН, в межах саміту АТЕС в Шеньчжені (Китай) відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

18 листопада Путін і Сі Цзіньпін провели двосторонні переговори тривалістю понад дві години, під час яких, за словами речника Кремля, обговорили російсько-українську війну та можливі шляхи її врегулювання; Путін також розповів про свої контакти з представниками Трампа.

Тристороння зустріч 19 листопада тривала близько півтори години; спільних заяв для ЗМІ не було. Сі Цзіньпін під час зустрічі закликав повністю заборонити й знищити ядерну зброю, назвавши її "мечем Дамокла", і закликав три держави уникати ядерного конфлікту та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Трамп у виступі торкнувся теми війни в Україні, назвавши Путіна другом і висловивши надію на її завершення. Російський диктатор натомість розповів, що Росія не починала війну і що Україна буцімто відмовляється її припиняти.

Вас також можуть зацікавити новини: