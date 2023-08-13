Вбивцями Путиіна можуть сати його особисті охоронці.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов назвав людей, які можуть вбити президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав в ефірі 24 каналу. "Транзит влади можливий в будь-якій країні, навіть самій людожерській, тому що люди смертні. Путін все-одно помре коли-небудь. Настане момент, коли ця людина піде з влади, і настане ситуація, коли потрібно буде передати владу комусь іншому", - сказав Жирнов.

Він нагадав, що за нормальних умов, конституцією РФ передбачено, що влада тимчасово переходить до прем'єр-міністра, який організовує нові президентські вибори не пізніше ніж через 90 днів після смерті попереднього президента.

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"Якщо ненормальні умови... коли його скидають. Путін може організувати теоретично транзит влади за прикладом Єльцина. Він може сказати: я втомився, я йду і ось мій приймач - там Дмитро Медведєв... або син Миколи Патрушева - міністр сільського господарства Дмитро Патрушев, Кирієнко або хто завгодно", - зазначив Жирнов.

"Путін, сам по собі, знаючи його, владу не віддасть. Він хотів віддати цю владу абсолютно спокійно в перші два терміни. Він не збирався залишатися президентом після 2008 року. Потім щось зламалося", - заявив Жирнов.

Він вважає, що в будь-якій диктатурі найчастіше влаштовують переворот.

"Найімовірніша річ, яка може статися в такій ситуації: його вб'ють саме його охоронці", - вважає екс-співробітник КДБ.

Зокрема, на його думку, це можуть зробити директор Федеральної служби охорони (ФСО) Дмитро Кочнєв або представник президентської охорони Олексій Рубіжний.

"Ці дві людини постійно знаходяться в контакті з президентом (Путіним) і забезпечують його безпеку", - сказав Жирнов.

"Путіна може вбити будь-яка людина, яка вхожа до нього в контакт",-підкреслив екс-співробітник КДБ. У зв'язку з цим, він вважає, що вбити Путіна може патріарх Кирило, духівник Путіна митрополит Тихон Шелкунов або Аліна Кабаєва.

Ліквідація Путіна

У травні екс-глава Служби зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Маломуж заявив, що Захід може дозволити ліквідувати президента РФ Володимира Путіна лише у разі застосування ядерної зброї.

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