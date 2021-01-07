Капітолій почали зачищати від прихильників Трампа / скріншот

Співробітники правоохоронних органів намагаються відтіснити учасників заворушень з території Капітолію у Вашингтоні, застосовуючи сльозогінний газ і світлові гранати.

Про це з місця подій повідомляє репортер The Washington Post Емілі Девіс у своєму Твіттері. 

"Співробітники правоохоронних органів успішно очистили терасу на північній стороні Капітолію, застосувавши сльозогінний газ і три спалахи", - написала вона, прикріпивши відео, на якому видно, як поліція витісняє протестувальників.

На відео чутно, як протестувальники матюкають співробітників, звучать крики "Зрадники!". 

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Автор: Тарас Сидоржевський