Поліція застосовує сльозогінний газ і світлові гранати.

Співробітники правоохоронних органів намагаються відтіснити учасників заворушень з території Капітолію у Вашингтоні, застосовуючи сльозогінний газ і світлові гранати.

Про це з місця подій повідомляє репортер The Washington Post Емілі Девіс у своєму Твіттері.

Law enforcement officers successfully cleared the terrace on the North side of the Capitol by deploying tear gas and three flash bangs. pic.twitter.com/Xp0teD20rd — Emily Davies (@ELaserDavies) January 6, 2021

"Співробітники правоохоронних органів успішно очистили терасу на північній стороні Капітолію, застосувавши сльозогінний газ і три спалахи", - написала вона, прикріпивши відео, на якому видно, як поліція витісняє протестувальників.

На відео чутно, як протестувальники матюкають співробітників, звучать крики "Зрадники!".

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрільбу і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

Трамп записав відеозвернення, в якому закликав своїх прихильників до порядку. У свою чергу, Байден заявив, що сьогоднішні події у Вашингтоні - це не протест, а "хаос".

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Автор: Тарас Сидоржевський