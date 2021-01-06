Переможець виборів президента США Джозеф Байден прокоментував заворушення у Вашингтоні. Зокрема - звернувся до протестувальників, закликавши їх припинити насильство і відступити.
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Промову Байдена транслював канал CNN. За його словами, те, що відбувається «не протест, а заколот».
"Дозвольте мені бути дуже відвертим. Сцени хаосу в Капітолії не презентують справжню Америку. Не відбивають того, ким ми є. Те, що ми бачимо – це невелика група екстремістів, прихильників беззаконня. Це не інакомислення. Це безлад. Це хаос. Це межує з заколотом. І це має закінчитися негайно», - заявив він.
Байден також закликав американців до толерантності та взаємоповаги.
Він також звернувся до чинного президента США Дональда Трампа, закликавши того "захистити Конституцію".
President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021
Перемога Джо Байдена і заворушення в США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
- 4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.
- Сьогодні Конгрес мав затвердити результати виборів президента США. До будівлі Конгресу (Капітолію) стягнулися прихильники Трампа і штурмом прорвалися всередину. Засідання було зірвано, заворушення тривають.
- Під час заворушення постраждали декілька людей, включно з поліцейськими. Одна людина отримала вогнепальне поранення і госпіталізована в критичному стані.
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