Байден пообіцяв виділити $100 млн на фінансування гуманітарної допомоги Газі.

Удар по лікарні у секторі Гази завдали не ізраїльські військові.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Бі-бі-сі. Таким чином, Байден підтримав версію, згідно з якою причиною вибуху стала невдало випущена ракета бойовиків ХАМАС.

"Виходячи з того, що я бачив, це зробила інша команда, а не ви. Але є багато людей, які не впевнені в цьому", - висловив думку американський президент, перебуваючи з візитом в Ізраїлі.

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Байден заявив, що "глибоко засмучений і обурений" вибухом у лікарні. Він вже розпорядився зібрати дані про подію.

Представник Ради нацбезпеки Білого дому Адрієнн Уотсон вже заявив, що триває збір інформації, але поточна оцінка, заснована на аналізі зображень з повітря, перехоплень та інформації з відкритих джерел, полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух в лікарні в секторі Гази, пише Sky News.

Крім цього Байден також пообіцяв виділити $100 млн на фінансування гуманітарної допомоги Газі і повідомив про досягнення угоди, що дозволяє надходження гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту.

Тим часом британський прем'єр Ріші Сунак закликав до "спокійного і холоднокровного" підходу у відповідь на вибух і закликав "не поспішати з передчасними судженнями".

"Важливо не робити поспішних висновків, ми повинні встановити факти, і передчасні припущення були б неправильними", - сказав він і додав, що британська розвідка також оцінює вибух в лікарні.

Вибух у лікарні в секторі Гази

Сьогодні вночі стало відомо про удар по лікарні Аль-Ахлі в Газі, в результаті якого, за останніми даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинула 471 людина.

Ізраїль звинуватив у вибуху палестинське бойове угруповання "Ісламський джихад", а палестинська сторона стверджує, що причиною вибуху став ізраїльський авіаудар.

У ЦАХАЛ провели перевірку і дійшли висновку про невдалий запуск ракети бойовиками "Ісламського джихаду" - ісламістського бойового угруповання, що базується в секторі Гази. Воно менше за ХАМАС, але має подібну ідеологію.

Однак, лідери арабських країн звинуватили Ізраїль в авіаударі. ОАЕ засудили те, що вони назвали "ізраїльським нападом". Туреччина, Саудівська Аравія та Йорданія також звинуватили Ізраїль у вибуху.

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