Відзначається, що в результаті вибуху виникла сильна пожежа, але воронки немає.

Армія оборони Ізраїлю опублікувала відеозапис з безпілотника, який, на їхню думку, доводить, що смертельний вибух у баптистській лікарні Аль-Ахлі у Секторі Гази був викликаний не їх ударом. Відзначається, що від ракети Ізраїлю залишилася б воронка, а не палаюча парковка і побиті осколками даху.

На відеозаписі показані знімки парковки лікарні, на якій стався вибух, що призвів, за словами медичних працівників ХАМАС, до сотень жертв. На кадрах видно, що в результаті вибуху виникла сильна пожежа, але воронки немає. За словами представників армії, ізраїльські удари зазвичай залишають великі кратери в землі.

Видання Times of Israel пише, що зйомка з безпілотника також вказує на те, що осколки потрапили на дах довколишніх будівель, які залишилися практично неушкодженими.

Ізраїль відкинув звинувачення в тому, що причиною вибуху став один з його авіаударів, і заявив про несправність однієї з ракет палестинського терористичного угрупуванням "Ісламський джихад", якими бойовики б'ють по Ізраїлю.

Інші відеозаписи, в тому числі трансляція телеканалу Al jazeera, підтверджують твердження Ізраїлю про те, що причиною вибуху стала випущена з Гази ракета.

Удар по лікарні в газі - що відомо

17 жовтня у лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази прогримів вибух. При цьому повідомлялося про загибель понад 500 осіб і сотні постраждалих. Майже відразу в атаці звинуватили Ізраїль.

Після цього президент Палестинської автономії Махмуд Аббас скасував зустріч з президентом США Джо Байденом, яка була запланована на 18 жовтня.

Єрусалим заперечує удар по лікарні. За їх словами, це сталося в результаті невдалого запуску ракети "Ысламського джихаду", адже вибух прогримів в той час, коли ХАМАС запускав ракети в бік Ізраїлю. Крім того, є відео запуску цих ракет, на якому видно, що одна з них зійшла з курсу.

Вас також можуть зацікавити новини: