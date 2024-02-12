У Міноборони країни зауважили, що перед повномасштабним вторгенням в Україну Путін теж усіх запевняв, що не має таких намірів.

Естонія продовжить будівництво лінії оборони на кордоні з Росією попри запевнення російського президента Володимира Путіна в тому, що він не збирається нападати на Польщу або країни Балтії.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Tagesschau. Певкур попередив, що заявам Путіна вірити не можна, нагадавши, що той за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну категорично заперечував такий намір.

"Ми не будемо змінювати наші плани тільки тому, що Путін дав інтерв'ю журналісту. Ви вірите Володимиру Путіну після того, що він сказав і як він поводився протягом багатьох років?", – задався питанням він.

Міністр зазначив, що Естонія підвищує готовність "і це те, що повинен робити кожен".

Плани Путіна на країни НАТО

У інтерв’ю Такеру Карлсону президент РФ Володимир Путін заявив, що не розглядає варіанту нападу на Польщу, Литву, Латвію чи Естонію, оскільки вони "його не цікавлять".

Перед цим світові ЗМІ почали мусувати тему ймовірної війни РФ з НАТО. Видання Bild навіть опублікувало можливий сценарій нападу РФ на НАТО. Згідно з ним, Москва почне готуватися до атаки вже в цьому році. Самі ж бойові дії почнуться в наступному.

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