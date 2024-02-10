У лісах та на приватних угіддях країни вже встановлено "зуби дракона" та бетонні блоки.

В Естонії в даний час відверто заговорили про підготовку до війни, яка ймовірно загрожує країні за кілька років.

Про це повsдомив голова Конгресу українців Естонії Віра Коник в інтерв'ю Голосу Америки. "Естонія почала готуватися до можливої війни з Росією як тільки здобула свою незалежність, – зазначила вона. – Тому що точно знає, що таке РФ і що таке російська окупація".

Вона зауважила, що в країні ще живе покоління, яке пам’ятає депортації, початок радянської окупації та першу Естонську республіку. Коник додала, що естонців ніколи не покидала тривога за те, що російські посягання на їхню незалежність можуть повторитися. Через це у країні налагоджена система самооборони – Союз оборони Кайтселійт – це добровольчі воєнізовані формування, які тепер обмінюються досвідом з українцями. А у лісах та на приватних угіддях країни вже встановлено "зуби дракона" та бетонні блоки.

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Коник зазначила, що естонське суспільство поділене на тих, хто розуміє загрозу з боку РФ та на тих, хто перебуває під впливом російської пропаганди. Вона пояснила, що чверть населення країни - російськомовне і саме воно перебуває у сфері впливу російських ЗМІ. За оцінками місцевих експертів, лише 10% російськомовного населення країни критично оцінює інформацію з РФ.

"Це два паралельні світи - естонці і так зване російськомовне населення Естонії, – сказала Коник. – Ті, хто розмовляють російською, дуже часто відверто налаштовані на РФ, це видно... в окремих проявах у публічному просторі країни".

Коник зазначила, що в 2015 році, після того як РФ напала на Україну, естонці зробили висновок, до чого може призвести відсутність роботи з російськомовним населенням, його перебування поза інформаційним простором країни, та відкрили для них телеканал – їхньою мовою, проте з правдивою інформацією.

У країні є також безкоштовні курси базового рівня естонської мови. А курс адаптації для новоприбулих зобов'язує набути хоча б елементарні знання з історії та культури естонців.

Загроза війни між РФ і НАТО

Деякий час тому почала обговорюватися тема ймовірного нападу РФ на одну з країн-членів НАТО. Видання Bild навіть опублікувало можливий сценарій нападу РФ на НАТО. Згідно з ним, Москва почне готуватися до атаки вже в цьому році. Самі ж бойові дії почнуться в наступному.

А 6 лютого видання The Telegraph опублікувало новий сценарій, за яким може статися напад Росії на країни НАТО. Йому будуть передувати кілька фаз.

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