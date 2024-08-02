Засуджений мав просити його про помилування.

Ув'язений в Росії журналіст американської газети The Wall Street Journal Еван Гершкович перед обміном запропонував Путіну інтерв'ю.

Як пише WSJ, Гершковичу дозволили забрати з тюрми папери, які він написав в ув'язненні, однак спершу він мав написати на ім'я Путіна офіційне прохання про помилування. У формі було порожнє місце, яке ув'язнений міг заповнити або залишити порожнім.

"Офіційною високою російською мовою, яку він відточив за 16 місяців ув'язнення, російський кореспондент журналу заповнив цю сторінку. В останньому рядку він зробив власну пропозицію: Чи погодиться Путін після звільнення дати інтерв'ю?" - пишуть журналісти. Відео дня

Обмін між Заходом та Росією

Нагадаємо, 1 серпня відбувся великий обмін в’язнями. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив про звільнення з Російської Федерації 16 людей.

США повернули журналістів Алсу Курмашеву та Евана Гершковича й колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також передали Заходу російських політиків Іллю Яшина та Володимира Кара-Мурзу, правозахисника Олега Орлова, політичних активістів та соратників Олексія Навального.

В Росію повернули 8 росіян. Путін особисто зустрів Вадима Красікова, який відбував у Німеччині довічний термін за звинуваченням у вбивстві чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

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