Також звільнено колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

Росія звільняє репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, а також колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну ув'язненими зі США, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

"Чоловіки, ув'язнені в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, які вони і США заперечують, прямують у пункти призначення за межами Росії. США та їхні союзники повернуть Росії ув'язнених, яких вони утримують у рамках угоди", - пише видання.

Bloomberg не повідомляє інших подробиць обміну.

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Водночас, як повідомляли російські пабліки, в обмін Росія отримала Артема та Анну Дульцевих, засуджених у Словенії у справі про шпигунство.

Еван Гершкович і Пол Вілан - у чому їх звинувачують

Наприкінці березня минулого року Федеральна служба безпеки РФ заявила про арешт у Єкатеринбурзі американського журналіста Евана Гершковича, який нібито збирав секретні відомості про підприємство військово-промислового комплексу. Відомо, що Гершкович працював у Росії з 2017 року. Повідомлялося, що перед арештом він цікавився ставленням російського суспільства до вербування в приватну військову компанію "Вагнер".

19 липня Свердловський обласний суд засудив кореспондента WSJ Гершковича, який уже рік перебував у СІЗО, до 16 років позбавлення волі. За версією слідства, Гершкович "за завданням ЦРУ" в березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про роботу оборонного підприємства "Уралвагонзавод". Засідання суду тривало менше години.

Пола Вілана затримали в грудні 2018 року в Москві, куди він приїхав на весілля товариша по службі. У червні 2020 року Мосміськсуд визнав Вілана винним у шпигунстві й засудив його до 16 років колонії суворого режиму. Слідство звинуватило Вілана в тому, що з 2007 року він приїжджав у Росію для збору секретної інформації та вербування співробітників ФСБ і Міноборони. Провину американський морпіх не визнав.

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