Вони вже перебувають на ізраїльській території.

27 листопада ХАМАС звільнив ще одинадцять громадян Ізраїлю, які перебували у полоні. Про це йдеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.

"Спецпідрозділи ЦАХАЛу та Армії оборони Ізраїлю супроводжують 11 звільнених заручників на ізраїльській території. Після того, як вони пройдуть первинну медичну оцінку стану здоров'я, наші сили будуть супроводжувати їх до возз'єднання зі своїми сім'ями", - йдеться у повідомленні.

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі виступив з заявою, в якій закликав міжнародні організації зробити все можливе, щоб отримати доступ до інших заручників у секторі Газа. Він розповів про одну зі звільнених жінок - 84-річну Ельму Авраам. Після обміну її доставили до лікарні у критичному стані.

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"Під час різанини, влаштованої ХАМАСом 7 жовтня, Ельма була взята в заручники озвірілими терористами. Її привезли в Газу на задньому сидінні мотоцикла. Ельма перебувала в полоні ХАМАСу 51 день і ніч. Її утримували в суворих умовах, відмовляли в життєво необхідних ліках. Її не відвідували представники Червоного Хреста. Коли її звільнили з полону, вона була в критичному стані. Ельма - нагадування про нашу важливу місію. Зараз вона вдома. Про неї піклуються. Але хто піклується про інших заручників у Газі?" - обурився він.

Повернення заручників ХАМАС: що відомо

Нагадаємо, що 22 листопада Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню у секторі Газа в обмін на повернення 50 заручників ХАМАС. Також вони мали відпустити близько 150 палестинців й пропустити до Гази гуманітарну допомогу та паливо.

Термін дії угоди має закінчитися у вівторок вранці. Вчора речник міністерства закордонних справ Катару сказав, що Ізраїль та ХАМАС хочуть продовжити перемир'я ще на два дні, щоб звільнити більше людей.

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