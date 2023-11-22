Як відомо, воно триватиме як мінімум чотири дні.

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС, яка включає звільнення 50 заручників і тимчасове припинення вогню.

Як пише The Times of Israel, переважна більшість з 38 міністрів підтримали перемир'я, проте представники крайніх правих партій "Оцма Ієгудит" і "Релігійний сіонізм" виступили проти ще до початку засідання. Офіційний представник ізраїльського уряду заявляв, що в рамках угоди хочуть звільнити 50 живих ізраїльських громадян, в основному жінок і дітей. Їх відпускатимуть групами - по 12-13 осіб на день.

Натомість Ізраїль припинить вогонь як мінімум на чотири дні, а також звільнить з в'язниць палестинських жінок і неповнолітніх і дозволить їм повернутися в свої будинки, розташовані в основному на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

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За даними ЗМІ, мова може йти про звільнення 150 осіб. У той же час міністр Палестинської автономії говорив Al Arabiya, що повернути хочуть 350 неповнолітніх і 82 жінки.

Крім того, Ізраїль погодився пропустити в Газу додаткову кількість палива і значні обсяги гуманітарної допомоги.

Перемир'я Ізраїлю і ХАМАС: деталі

Як відомо, бойовики можуть утримувати в Секторі Гази близько 240 заручників. Останніми днями активно обговорювалося можливе припинення вогню в обмін на їх повернення.

Прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху перед засіданням уряду назвав це рішення важким, але правильним. При цьому він заявив, що ЦАХАЛ продовжить військові дії відразу після виконання угоди.

Також ЗМІ повідомляли, що розглядається можливість звільнення ще 30 полонених ХАМАС, якщо перемир'я продовжать ще на чотири дні.

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