Це сталося після атаки безпілотника на нафтовий об'єкт та аеропорт.

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ запровадило заборону на льотні операції для власників дронів через "неправомірне використання".

Про це повідомляє видання The Verge.

Заборону мотивували тим, що нещодавно було виявлено неправомірне використання безпілотних літальних апаратів, зокрема, вторгнення до зон, де це заборонено.

МВС нагадало користувачам, що будь-хто, хто проігнорує правила і користуватиметься дронами, нестиме юридичну відповідальність.

Читайте такожУкраїнцям нагадали про важливу умову для виїзду з Абу-Дабі, про яку багато хто забуває

Міністерство не згадало нещодавні атаки у своїй заяв. Згідно з повідомленнями ЗМІ, тиждень тому єменські повстанці-хусити за допомогою безпілотників здійснили атаку на ключовий нафтовий об'єкт в Абу-Дабі, де вбили трьох людей, та викликали пожежу в міжнародному аеропорту Абу-Дабі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 січня Абу-Дабі, столицю ОАЕ, обстріляли ракетами. Місцеві жителі чули вибухи і звуки сирен. Незабаром хусити звернулися до уряду ОАЕ з попередженням. Вони заявили, що можуть напасти на Бурдж-халіфу.