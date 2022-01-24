Міноборони ОАЕ підтвердило перехоплення двох балістичних ракет над столицею країни Абу-Дабі.

Дві балістичні ракети, запущені в сторону Абу-Дабі, були перехоплені і знищені місцевою системою ППО в ніч на 24 січня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Залишки ракет впали в пустелі недалеко від столиці. Постраждалих в результаті атаки немає, передають Російські Емірати.

Міністерство повідомило, що ракети були запущені єменським повстанським угрупованням хуситів. У Міноборони ОАЕ заявили, що"готові протистояти будь-яким загрозам і вживають всіх необхідних заходів для захисту держави від нападів".

Відзначається, що інцидент не вплинув на роботу Міжнародного аеропорту Абу-Дабі. Між 03:45 і 05:10 рейси не відправлялися, рано вранці, до 09:00, всі 17 рейсів вилетіли за розкладом.

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Як повідомляється, сили оборони Саудівської Аравії також минулої ночі збили балістичну ракету, запущену хуситами в бік міста Дахран-аль-Джануб. Осколки ракети впали в промзоні міста, місцеві ЗМІ опублікували фотографії згорілих машин.

Атаки відбулися всього через кілька годин після того, як група країн Ліги арабських держав провела зустріч в Каїрі з метою закликати США оголосити хуситів терористичним угрупуванням.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 січня Абу-Дабі, столицю ОАЕ, обстріляли ракетами. Місцеві жителі чули вибухи і звуки сирен. Ракети перехоплювали сили ППО. Незабаром хусити звернулися до уряду ОАЕ з попередженням. Вони заявили, що можуть напасти на Бурдж-халіфу.