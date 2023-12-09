Путін може стати найдовше правлячим главою Російської держави з часів імператриці Катерини Великої в XVIII столітті.

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у 2024 році. Як пише Der Spiegel, мало хто сумнівався, що кремлівський лідер знову балотуватиметься на наступний термін.

Лише в четвер верхня палата Росії призначила дату президентських виборів наступного року. Рада Федерації на засіданні вирішила, що вибори пройдуть 17 березня.

"Це рішення практично сигналізує про стартовий сигнал президентської виборчої кампанії", - заявила голова парламентської палати Валентина Матвієнко.

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Путін розпочав свій перший президентський термін у 2000 році. Тим часом він чотири роки обіймав посаду прем'єр-міністра, а потім був переобраний главою держави у 2012 та 2018 роках. В результаті конституційної реформи, прийнятої в 2020 році з ініціативи Путіна, він теоретично може залишатися на посаді президента до 2036 року.

Якщо Путін завершить ще один шестирічний термін у Кремлі, він обжене тирана Йосипа Сталіна, який керував Радянським Союзом з 1924 по 1953 рік. І тоді Путін стане главою Російської держави найдовше з часів цариці Катерини Великої в 18 столітті.

Висунення Путіна в президенти

Путін оголосив, що балотуватиметься на свій п'ятий президентський термін. Для цього до Москви викликали колаборанта Артема Жогу з окупованої росіянами самопроголошеної "ДНР" - той очолює там маріонетковий парламент. Він попросив Путіна керувати країною і далі, а той погодився.

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