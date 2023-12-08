Російський Центрвиборчком вперше дозволив голосувати на президентських виборах три дні.

Нинішній президент РФ Володимир Путін висуватиме свою кандидатуру на пост президента.

Про це він сказав в Кремлі на торжестві з нагоди дня героїв вітчизни. На урочистостях батько ліквідованого в Україні командира окремого розвідувального батальйону "Спарта" запитав Путіна, чи буде той балотуватися в президенти.

"Так, буду", - відповів Путін.

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Перед цим президентський спікер Дмитро Пєсков, заявив, що Путін "спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя".

Нагадаємо, ці вибори стануть п'ятими для Путіна.

Російський Центрвиборчком вперше постановив, що в РФ голосувати на виборах президента можна буде три дні - 15, 16 і 17 березня.

При цьому російське видання "Проект" напередодні президентських виборів в РФ проаналізувало, в якому стані знаходиться Путін, який намірився йти на 5-й строк і правити державою до 2030 року. Журналісти видання зробили висновок, що російський диктатор не при смерті, проте дуже втомився і поводиться дивно. "Якщо коротко - це не труп з холодильника (як стверджував політолог Валерій Соловей, який 26 жовтня в Telegram − каналі повідомив нібито про смерть Путіна на Валдаї - ред.), але він дуже втомився від власного народу", - говортся в матеріалі проекту.

Вибори президента РФ

В РФ визначилися з датою проведення наступних виборів президента. Вони відбудуться 17 березня 2024 року. Відповідне рішення у четвер, 7 грудня, ухвалила Рада Федерації країни-агресора.

Згідно з нормами російського законодавства, вибори президента РФ призначаються не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

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