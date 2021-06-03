Міжнародну Букерівську премію вперше отримав француз.

Переможцем Міжнародної Букерівської премії 2021 року визнали французького письменника Девіда Діопа з книгою "Вночі вся кров чорна" («At Night All Blood is Black»).

Про це повідомляється на офіційному сайті премії The Booker Prizes.

Приз у розмірі 50 тисяч фунтів буде розділений між автором та перекладачкою книги Анною Мошовакіс.

Девід Діоп і його роман "Вночі вся кров чорна"

Девід Діоп народився у Парижі у 1966 році, але виріс у Сенегалі. Зараз він живе у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По. Діоп став першим французьким автором, який отримав Міжнародну Букерівську премію.

"Вночі вся кров чорна" – другий роман автора. Його вже перекладено 13 мовами. Головний герой твору - молодий сенегалець, який боровся за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни.

Міжнародна Букерівська премія

Букерівська премія - найпрестижніша літературна нагорода, з 1969 року щорічно вручається в Великобританії. З 2005 року її вручають авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку. В листопаді у Лондоні шотландського письменника Дугласа Стюарта оголосили лауреатом Букерівської премії 2020 року.

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Автор: Олег Давигора