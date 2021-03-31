Названо номінантів Букерівської премії-2021

Цього року за нагороду змагатимуться всього 13 учасників.

У 2021 році знову відбудеться міжнародна Букерівська премія. І вже 2 червня в онлайн-режимі журі назве переможця. Загалом журі розглянули 125 робіт, але за нагороду боротимуться лише 13 учасників. Читайте такожОлег Винник і Михайло Поплавський анонсували музичну премію "Українська пісня року 2020" Номінанти Букерівської премії: Кан Сюе "Я живу в нетрях" (I Live in the Slums) Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black) Нана Еквтімішвілі "Грушеве поле" (The Pear Field) Маріанна Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed) Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World) Нґоу ва Тіонґо "Ідеальна дев'ятка: Епічна гіку і Мамбе" (the Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi) Ольга Равн "Співробітники" (The Employees) Яап Роббен "Літній брат" (Summer Brother) Джудіт Шаланськ "Облік втрат" (An Inventory of Losses) Аданія Шиблі "Незначні деталі" (Minor Detail) Марія Степанова "В пам'ять про пам'ять" (In Memory of Memory) Анджей Тічі "Злидні" (Wretchedness) Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor) Букерівська премія: що відомо Літературна премія була заснована в 2005 році

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