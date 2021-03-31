Переможця назвуть 2 червня / фото Flickr
У 2021 році знову відбудеться міжнародна Букерівська премія. І вже 2 червня в онлайн-режимі журі назве переможця. Загалом журі розглянули 125 робіт, але за нагороду боротимуться лише 13 учасників.
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Номінанти Букерівської премії:
- Кан Сюе "Я живу в нетрях" (I Live in the Slums)
- Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black)
- Нана Еквтімішвілі "Грушеве поле" (The Pear Field)
- Маріанна Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed)
- Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World)
- Нґоу ва Тіонґо "Ідеальна дев'ятка: Епічна гіку і Мамбе" (the Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi)
- Ольга Равн "Співробітники" (The Employees)
- Яап Роббен "Літній брат" (Summer Brother)
- Джудіт Шаланськ "Облік втрат" (An Inventory of Losses)
- Аданія Шиблі "Незначні деталі" (Minor Detail)
- Марія Степанова "В пам'ять про пам'ять" (In Memory of Memory)
- Анджей Тічі "Злидні" (Wretchedness)
- Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor)
Букерівська премія: що відомо
- Літературна премія була заснована в 2005 році
- Щорічно конкурс визначає найкращих авторів з усього світу
- Головна умова конкурсу - переклад книги на англійську мову та її публікація у Великобританії та Ірландії
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