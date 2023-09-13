Колишній силовик назвав палац Путіна в Криму розкішним "міні-містом".

Віталій Брижатий є колишнім членом Служби безпеки Володимира Путіна в раніше нерозкритій резиденції, якою користувався він у Криму.

Колишній охоронець, який, як повідомляється, відповідав за собак у маєтку Путіна, втік з Росії і зараз проживає в Еквадорі, пише The Sun.

Брижатий розповів, що Путін майже не довіряє своїй власній команді безпеки, а лідер-параноїк навіть використовує озброєних дайверів для пошуку вбивць на своїх приватних пляжах. У його пральної машини також є охоронець.

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"Ось як сильно він боїться за своє життя. Навіть на посаду оператора пральної машини доводилося укомплектовувати офіцером", - сказав він.

Брижатий заявив, що Путін регулярно передавав неправдиву інформацію своїй власній службі безпеки після прибуття в Крим і про те, де він зупинився.

"Людям сказали, що він відпочиває на дачі, і всі бігають навколо, охороняючи його, але він може бути взагалі в іншому місці", - сказав Брижатий.

Колишній силовик назвав палац Путіна в Криму розкішним "міні-містом".

"Це фантастичне місце. Тут є фітнес-зали, фонтани, красиві парки, чайні зони для барбекю і пляжі", - сказав Бріжатий.

Але безпека в палаці була для Путіна головним пріоритетом. Брижатий пояснив, що з початку війни в Україні заходи безпеки були посилені: кількість сторожових собак потроїлася і досягла шести. Цивільним підрядникам у більшості випадків заборонено перебувати на території, а персонал повинен здати свої телефони після прибуття.

У будинках також є тенісні корти та приватні пристані. Брижатий описує ці об'єкти як "особняки для відпочинку", якими користувався Путін разом зі своїми приятелями - войовничим екс-прем'єром Дмитром Медведєвим і главою ФСБ Олександром Бортніковим.

Розкішні будинки були приховані від простих росіян, проте малоймовірно, що вони зараз використовуються Путіним і його поплічниками, оскільки вони знаходяться в межах досяжності українських безпілотників і ракет. Зараз вважається, що диктатор віддає перевагу своїм палацам, обладнаним бункерами, в глибині Росії.

Бункер Путіна в Геленджику - що відомо

Видання The Business Insider опублікувало інформацію про бункер президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком в Краснодарському краї. Відзначається, що комплекс площею 190 тисяч квадратних футів вартістю мільярд доларів, розташований на скелі з видом на Чорне море.

Підземний комплекс складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. Архітектурні плани показують, що тунелі в товстому бетоні забезпечені достатньою кількістю прісної води, вентиляцією і протяжними кабелями, щоб підтримувати VIP-жителів протягом декількох днів або тижнів.

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