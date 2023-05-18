Діаграмами з Insider поділився анонімний діггер, який сказав, що він пов'язаний з групою під назвою "Секта Зе".

Видання The Business Insider опублікувало інформацію про бункер президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком в Краснодарському краї.

Це комплекс площею 190 000 квадратних футів вартістю мільярд доларів, розташований на скелястій скелі з видом на Чорне море, сказано в матеріалі The Business Insider.

"Але, незважаючи на всю цю царську розкіш і замкову оборону, будівельники палацу, схоже, знехтували однією важливою деталлю. Вони не змогли приховати плани, що показують два складні тунелі, що проходять під палацовим комплексом - плани, за які будь-який компетентний апарат державної безпеки буде боротися з усіх сил. Вони були розміщені у відкритому доступі в Рунеті. Metro Style, нині неіснуючий російський підрядник, розмістив схеми на своєму веб-сайті на початку 2010-х. Їх можна було переглядати онлайн ще в 2016 році", - пише видання.

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Один зі співрозмовників видання сказав, що картинки тунелів більше схожі не на креслення, а на архітектурні малюнки, що показують загальний задум і план проекту.

Підземний комплекс під палацом Путіна складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. Архітектурні плани показують, що тунелі в товстому бетоні забезпечені достатньою кількістю прісної води, вентиляцією і протяжними кабелями, щоб підтримувати VIP-жителів протягом декількох днів або тижнів.

Журналісти також припустили, що тунелі можуть витримати попадання бомби і хімічну атаку. На малюнках, зокрема, видно шість окремих вентиляційних шахт для подачі повітря. Поруч з тунельним комплексом є дорога, яку, імовірно, можуть використовувати для доставки припасів.

Діаграмами з Insider поділився анонімний діггер, який сказав, що він пов'язаний з групою під назвою "Секта Зе".

Бункери Путіна в Росії - деталі

Президент Росії Володимир Путін має розгалужену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних укриттів в країні. Як повідомив автор розслідування і головний редактор видання "співрозмовник" Олег Ролдугін, бункери почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи з будівництва відновилися.