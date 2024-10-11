Раніше німецькі ЗМІ писали, що така розмова планується.

Президент Росії Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, її слова наводить Reuters.

"Україна готова до справедливого миру", - заявила Бербок у Берліні, де в п'ятницю очікуються переговори президента України Володимира Зеленського з Шольцем.

Вона наголосила, що саме Путін відмовляється від пошуку шляхів мирного врегулювання.

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"Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини по телефону", - сказала вона.

Шольц хотів поговорити з Путіним

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто планує вперше за майже два роки особисто поговорити з лідером Росії Володимиром Путіним.

За даними німецьких журналістів, Шольц буцімто розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні саміту G20, який заплановано до проведення у Бразилії в листопаді. Однак досі не було підтверджено офіційно, що така розмова планується.

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