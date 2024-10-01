Канцлер планує поговорити з Путіним телефоном перед зустріччю G20 у Бразилії в листопаді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки безпосередньо поговорити з лідером Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання DIE ZEIT з посиланням на джерела в урядових колах.

Зазначається, що Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак запит на розмову ще не надійшов.

Як зазначає видання, Шольц став би першим главою уряду найбільш важливих союзників України, який відновив би прямий контакт із Путіним.

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Остання телефонна розмова між Шольцем і Путіним відбулася в грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо спілкувалися з Путіним у 2022 році.

Видання також зазначає, що в середині жовтня в Німеччині пройдуть переговори про подальшу підтримку України.

Олаф Шольц і війна в Україні

Видання Welt написало, що Шольц навідріз відмовився дати дозвіл на удари по РФ німецькою зброєю.

Раніше Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією. За його словами, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції.

Також видання La Repubblica писало, що Шольц хоче увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути свої втрачені позиції. За інформацією італійської газети, Шольц готує "мирний план" у війні Росії та України, який передбачає збереження за Росією раніше захоплених українських територій.

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