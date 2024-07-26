Любителю шоу і помпезних речей загрожує до 30 років в'язниці.

У столиці Франції затримано громадянина Російської Федерації за підозрою у спробі зриву відкриття Олімпіади - завдання він отримав від ФСБ.

Як повідомляє BILD, 40-річний росіянин Кирило Грязнов, затриманий у Парижі, судячи з усього, працював на спецслужбу РФ.

"Як пишуть у спільному розслідуванні Le Monde, Der Spiegel і The Insider, у квартирі в затриманого виявили посвідчення ФСБ. Агент розкрив себе в травні на болгарському курорті Светі-Влас. Напившись, він розповів оточенню про свої плани, розмахував посвідченням і дзвонив у Росію", - ідеться в публікації.

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Зазначається, що Грязнов навчався на юриста в Москві, у 2007 році закінчив магістратуру. Через три роки чоловік поїхав до Парижа вчитися на шеф-кухаря.

"Можливо, його завербували вже тоді. Чоловік вів кулінарний блог в Instagram, у нього понад 10 000 підписників. Він любив позувати в дорогому одязі і брав участь у телешоу "Вибери мене" на "Домашньому" і "Дачна відповідь" на НТВ", - пише BILD.

Тепер росіянину загрожує до 30 років в'язниці.

На фото, опублікованих BILD, фігурант справи позує, зокрема, в шубі з натурального хутра.

За даними розслідувачів, ГРУ завербувало російського кухаря саме для зриву Олімпіади. Фігуранта затримали 23 липня за підозрою в підготовці до "дестабілізації" Олімпійських ігор.

Грязнов народився і виріс у Пермі, переїхав до Москви, а 2010 року переїхав до Франції, де після кулінарних курсів працював в одному з мішленівських ресторанів гірськолижного курорту Куршевель. У 2012 році Грязнов із невідомих причин повернувся в РФ, де продовжував працювати кухарем і зніматися в ток-шоу.

"Його запідозрили в роботі на розвідку навесні 2024 року. 7 травня він мав вирушити до Парижа з пересадкою в Туреччині, але так напився, що в Стамбулі його не посадили на літак і внесли до чорного списку. Тоді Грязнов машиною доїхав до Болгарії, де знову напився і став розповідати випадковим людям, що в Париж він їде із секретним завданням", - пише "Дождь".

У паризькій прокуратурі розповіли, що у Грязнова знайшли якісь "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на приналежність до російських спецслужб. Грязнову висунули обвинувачення в шпигунстві, йому загрожує солідний тюремний термін - до 30 років.

Олімпіада-2024 у Парижі - подробиці

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме з 26 липня до 11 серпня. Уперше в історії літніх Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні, а вздовж берегів річки Сена в центрі Парижа.

Організатори вжили масштабних і безпрецедентних заходів безпеки як під час відкриття, так і протягом усіх Ігор. Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тис. правоохоронців, понад 10 тис. військових і близько 20 тис. співробітників профільних приватних компаній. Заходи безпеки діятимуть уздовж понад 6 км берегів Сени. Близько 300 тис. глядачів перебуватимуть на цій території.

Уздовж усього маршруту церемонії відкриття на високих точках розмістять снайперів, річковий рух перекриють, річкові шлагбауми і спеціальні сітки за необхідності можуть бути використані для перекриття гирла. Навколо Парижа введуть безпольотну зону розміром 150 км, яка буде встановлена за годину до початку церемонії. Захисту від потенційного повітряного втручання, включно із застосуванням безпілотників, було приділено велику увагу тощо.

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