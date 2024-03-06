Париж вирішив запровадити безпрецедентні заходи безпеки на час проведення літніх Олімпійських ігор.

Туристів, які планують відвідати Париж під час Олімпійських ігор влітку 2024 року, попередили про серйозні зміни в церемонії відкриття.

Тепер жителі та гості французької столиці не зможуть безкоштовно спостерігати за стартом змагань, як було обіцяно раніше, пише The Independent із посиланням на заяву уряду Франції.

Спочатку організатори планували на 26 липня грандіозну церемонію відкриття, на якій були б присутні до 600 тисяч осіб, більшість з яких дивилися б церемонію безкоштовно з берегів річки. Але проблеми безпеки та логістики, а також протести книготорговців на мальовничих набережних Парижа змусили уряд відмовитися від цієї ідеї.

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Так, минулого місяця загальна кількість глядачів скоротилася приблизно до 300 тисяч, а 5 березня міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що 104 тисячі фанатів зможуть придбати квитки на місця на нижніх берегах річки, а ще 222 тисячі людей дивитимуться церемонію безкоштовно з верхніх берегів – але тільки за спеціальними запрошеннями. Останні будуть недоступні туристам, їх розподілятимуть серед мешканців міста, місцевих спортивних федерацій та партнерів заходу. Усі запрошені повинні будуть пройти перевірку на безпеку.

"Щоб керувати рухом натовпу, ми не можемо дозволити прийти всім. З міркувань безпеки, які всі розуміють, особливо у зв'язку з терористичною загрозою останніх тижнів, ми зобов'язані зробити його вільним, але стримуваним", – заявив Дарманін.

За словами глави французького МВС, спецслужби не виявили конкретної змови, спрямованої проти Олімпійських ігор, проте існує безліч потенційних загроз, зокрема з боку ісламських екстремістських угруповань, агресивних екологічних активістів і ультраправих груп, а також кібератак із боку Росії або інших супротивників.

Наразі спецслужби проводять перевірки близько 1 мільйона осіб, які планують узяти участь, працювати або мати доступ до Парижа у 2024 році Серед 89 тисяч уже перевірених осіб 280 заявок було відхилено через поліцейські записи або інші проблеми з безпекою, зазначив Дарманен.

Цього року церемонія відкриття Олімпійських ігор уперше в історії відбудеться за межами стадіону. Близько 10,5 тисяч спортсменів пройдуть парадом через серце французької столиці на човнах по Сені за 6-кілометровим маршрутом.

Очікується, що в церемонії візьмуть участь близько 160 глав держав, а уряд закриє всі аеропорти і повітряний простір у радіусі 150 кілометрів навколо Парижа до, під час і після 3,5-годинної церемонії.

За словами Дарманена, близько 2,5 тисяч іноземних поліцейських допомагатимуть 45 тисячам співробітників сил безпеки Франції, розгорнутих по всьому Парижу під час заходу.

Літні Олімпійські ігри в Парижі 2024 року

33-ті за рахунком літні Олімпійські ігри відбудуться в столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Слідом за ними в Парижі проведуть 17-ті літні Паралімпійські ігри – з 28 серпня по 8 вересня 2024 року.

Офіційно збірні Росії та Білорусі не були допущені до участі на Олімпіаді-2024. Проте, всупереч численним протестам, Міжнародний олімпійський комітет все ж дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі в нейтральному статусі.

У зв'язку з проведенням Олімпіади туристам цього літа в Парижі буде не солодко. Крім натовпів, більших, ніж зазвичай, у зв'язку зі спортивними змаганнями в місті подорожчає житло, проїзд на транспорті та інші туристичні послуги.

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