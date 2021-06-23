Голод загрожує 43 країнам, і щоб протистояти йому – потрібні щонайменше 6 мільярдів доларів.

Під загрозою голоду у світі станом на середину 2021 року – щонайменше 41 мільйон людей.

Про це свідчать дані гуманітарної організації "Всесвітня продовольча програма", йдеться на сайті ООН.

Ця організація працює у рамках ООН. Девід Бізлі, її виконавчий директор, назвав країни, де ситуація найгірша.

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Виконавчий директор "Всесвітньої продовольчої програми" (ВПП) Девід Бізлі повідомив, що є щонайменше 4 країни, "де умови близькі до голоду".

Під загрозою – 584 мільйони людей у:

Ефіопії

Південному Судані

Ємені

Мадагаскарі

"Тим часом 41 мільйон людей буквально перебувають на межі голоду", – запевнив Бізлі.

За його словами, дані можуть бути неточними, але немає сенсу "сперечатися про цифри до скону, коли людям зараз потрібна наша допомога". До того ж ситуацію ускладнює пандемія COVID-19.

Голод загрожує 43 країнам, і щоб протистояти йому – потрібні щонайменше 6 мільярдів доларів.

"Нам потрібні гроші, і потрібні вже", – сказав із цього приводу Девід Бізлі.

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Автор: Вікторія Гордієнко