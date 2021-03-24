Понад 34 мільйонів осіб у всьому світі перебувають на межі гострого браку їжі.
Про це йдеться в спільній доповіді продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми, пише ТСН.
"Ємен, Південний Судан і Північна Нігерія очолюють список з 20 країн і стикаються з катастрофічним рівнем гострого голоду. Деякі сім'ї в районах Південного Судану і Ємену вже відчувають голод або перебувають під загрозою голодної смерті", — повідомляється в звіті.
Більшість постраждалих країн знаходяться в Африці, але голод буде різко зростати в більшості регіонів світу. У списку ООН — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуела, Ліван, Сирія та Афганістан.
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"Ми бачимо, як на наших очах розгортається катастрофа. Голод, викликаний конфліктом і підживлює кліматичними потрясіннями та пандемією COVID-19, стукає в двері мільйонів сімей", — сказав Девід Біслі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.
Через це для боротьби з голодом необхідно збільшити постачання гуманітарної допомоги, надати регіонам посухостійкі насіння, відновити водозабірні споруди та впровадити схему оплати праці готівкою.
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