У список ООН вже потрапили Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуела, Ліван, Сирія та Афганістан.

Понад 34 мільйонів осіб у всьому світі перебувають на межі гострого браку їжі.

Про це йдеться в спільній доповіді продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми, пише ТСН.

"Ємен, Південний Судан і Північна Нігерія очолюють список з 20 країн і стикаються з катастрофічним рівнем гострого голоду. Деякі сім'ї в районах Південного Судану і Ємену вже відчувають голод або перебувають під загрозою голодної смерті", — повідомляється в звіті.

Більшість постраждалих країн знаходяться в Африці, але голод буде різко зростати в більшості регіонів світу. У списку ООН — Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Венесуела, Ліван, Сирія та Афганістан.

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"Ми бачимо, як на наших очах розгортається катастрофа. Голод, викликаний конфліктом і підживлює кліматичними потрясіннями та пандемією COVID-19, стукає в двері мільйонів сімей", — сказав Девід Біслі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.

Через це для боротьби з голодом необхідно збільшити постачання гуманітарної допомоги, надати регіонам посухостійкі насіння, відновити водозабірні споруди та впровадити схему оплати праці готівкою.

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Автор: Вікторія Гордієнко