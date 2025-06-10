Незважаючи на операцію "Павутина", Путін, як і раніше, перебуває у виграшному становищі на фронті.

Україна під час операції "Павутина" атакувала чотири російські авіабази, під удар потрапили понад 40 літаків. Однак цей удар по стратегічній авіації РФ все одно не змусить російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити припинення війни в Україні. Про це пише Ліза Хазелдайн у статті для The Telegraph.

Москва вже кілька тижнів посилює інтенсивність своїх атак на Україну, встановлюючи нові рекорди щодо кількості безпілотників. Але операція "Павутина" схоже спровокувала ескалацію бомбардувань з боку Росії, наголошується у статті.

"Хоча українські засоби ППО здатні збивати більшість безпілотників, спрямованих у їхній бік, навіть та невелика частина, що проривається, завдає великої шкоди і підриває моральний дух цивільного населення, оскільки українці по всій країні змушені день за днем ховатися в бомбосховищах", - пише Хаселдайн.

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При цьому ескалація повітряних атак Москви на Україну відбувається на тлі дедалі більш явних ознак того, що цього літа почнеться ще один новий російський наступ. Незважаючи на те, що Путін наполягає перед Трампом, що він готовий обговорити припинення війни в Україні, дії його армії свідчать про зворотне, наголошується в статті.

"Незважаючи на операцію "Павутина", Путін, як і раніше, перебуває у виграшному становищі у війні, і поки він готовий жертвувати дедалі більше росіян на м'ясорубці фронту, він, імовірно, залишиться в цьому становищі. Наразі у нього просто немає стимулу сідати за стіл переговорів і серйозно обговорювати припинення цього конфлікту - ні з Трампом, ні із Зеленським, ні з ким-небудь іще", - підкреслює Хаселдайн.

Операція "Павутина" - що відомо

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Зокрема, українські дрони вдарили по чотирьох аеродромах і вразили літаки А-50, Ту-95 і Ту-22 М3.

Політичний аналітик Марк Галеотті зазначав, що масовані удари РФ у відповідь на "Павутину" замість того, щоб продемонструвати силу Путіна, лише підкреслили його слабкість.

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