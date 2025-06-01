Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

Як повідомили УНІАН джерела у спецслужбі, наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" в Іркутській області і чутно голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну".

Відео дня

За даними джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків більше, ніж на $2 млрд.

Атаки по території РФ

30 травня у Владивостоку поблизу бухти Десантна сталось два потужні вибухи. Це стало наслідком проведення успішної операції Головного управління розвідки Міноборони. Щонайменше два вибухи пролунало в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один - в районі КПП, другий - у місці перебування особового складу і командування військової частини.

Зокрема, було уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби. Місцеві жителі заявляли, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозили пошкоджену техніку.

Влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів, у результаті якого ніхто не постраждав.

28 травня далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського військово-промислового комплексу (ВПК) — заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

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