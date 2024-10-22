Зокрема росіяни прагнуть миру з Україною.

У Росії проєкт "Хроники" провів опитування серед громадян РФ, під час якого вдалося з'ясувати, що навіть ті, хто говорить про підтримку Путіна, хочуть речей, які протилежні тому, що зараз робить російський диктатор. З результатами опитування ознайомилось російське видання "Медуза".

Зокрема у респондентів запитали, чи підтримують вони діяльність президента РФ, на це ствердно відповіло 78% росіян. Пізніше дослідники намагалися дізнатися, як учасники опитування ставляться до фактичних дій Володимира Путіна.

Як виявилось, респонденти, які підтримують дії Путіна, хочуть речей, які протилежні його політиці. 83% росіян зазначили, що хочуть, аби уряд зосередив свою діяльність на внутрішніх соціальних та економічних проблемах. 61% виступив за укладення миру з Україною зі взаємними поступками, а 43% виступили за відновлення відносин із західними країнами. Водночас 25% підкреслили, що хотіли б мобілізувати чоловіків для участі у війні в Україні.

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"Серед тих, хто заявив, що не схвалює діяльність Путіна, 92% заявили, що хочуть, щоб уряд зосередив головні зусилля на внутрішніх соціальних та економічних проблемах. 79% виступили за мирний договір з Україною із взаємними поступками, 90% повідомили, що хотіли б відновлення відносин із країнами Заходу, а 13% - мобілізації чоловіків для участі в "СВО"", - додали у виданні.

Інші соціологічні опитування

Як повідомляв УНІАН, рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського залишається незмінним впродовж останніх пів року та зафіксувався на позначці 59%. Про це свідчать результати проведеного упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року власного всеукраїнського опитування.

Також повідомлялось, що майже половина німців виступають за те, аби Україна віддала Росії свої території. Водночас 39% німців вважають, що Україні не потрібно поступатися РФ жодним сантиметром.

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