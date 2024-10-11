Проте майже 40% німців вважають, що Україна не має поступатися РФ жодним сантиметром.

У Німеччині 45% громадян вважають, що Україна має поступитися своєю територією, аби досягнути миру з РФ. Про це йдеться у результатах опитування YouGov, передає видання Welt.

Водночас 39% німців вважають, що Україні не потрібно поступатися Росії жодним сантиметром. Також 22% громадян Німеччини стверджують, що наша країна має відмовитися від окупованого Криму, а 23% вважають, що у Києві повинні відмовитися не тільки від півострова, а й від територій, які захопила Росія після повномасштабного вторгнення.

Крім того, німці розділилися щодо питання, чи варто дозволити Україні стріляти далекобійною західною зброєю вглиб території РФ. Зокрема 42% виступають "за", а 43% - "проти".

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Своєю чергою результати опитування показали, що 59% німців виступають за телефонну розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та російським диктатором Володимиром Путіним. Лише 26% бути проти, а 15% не відповіли конкретно на це питання.

Особливо телефонну розмову Шольца та Путіна підтримують у Східній Німеччині. Зокрема за це в регіоні висловилося 68% опитаних, а проти лише 19%.

Інші соціологічні опитування

Раніше соціологічне опитування, яке провела організація "Левада-центр", показало, що 47% росіян вважають, що повномасштабне вторгнення РФ в Україні завдало більше шкоди, ніж користі. Такий показник є найвищим з 24 лютого 2024 року.

Також опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показало, що понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників може досягти успіху у війні проти РФ.

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