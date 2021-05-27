Збір коштів оголосив колишній суперник Лукашенка на президентських виборах.

Колишній кандидат у президенти Білорусі Валерій Ципкало запропонував зібрати премію за арешт Олександра Лукашенка в сумі 11 мільйонів євро

Оплату він обіцяє здійснити фізичній особі або групі осіб захищеною транзакцією, передає "Радіо Свобода".

За його словами, представники силовиків або громадянського суспільства, які забезпечать арешт Лукашенка, отримають відповідну винагороду.

"Людина, яка в нашій країні причетна до фальсифікації виборів, величезної кількості вбивств і викрадень людей, яка скоїла безліч злочинів проти людяності, включаючи тортури, незаконні депортації і багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - сказав Цепкало.

Гроші будуть зарезервовані, а потім, у разі арешту Лукашенка, переведені на спеціальний рахунок. За два дні збору гроші пожертвували понад 400 осіб - всього зібрано понад 126 тисяч євро. Кошти можна перевести на сайті спеціальної платформи.

Як повідомляв УНІАН, країни G7 планують ввести санкції проти Білорусі через арешт опозиційного активіста і журналіста Романа Протасевича.

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Автор: Юрій Годован