Представник Віктора Орбана заявив, що ніяких перемовин про вступ України до ЄС не буде через мовне питання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози Угорщини заблокувати початок переговорів про вступ в Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, слова Орбана чиновник прокоментував на брифінгу у Брюсселі журналістам після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем.

"Президент України запрошував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну. І це запрошення залишається відкритим", - сказав Кулеба.

"Що стосується угорського запрошення для української делегації - то це вже не вперше ця фраза лунає. Я думаю, що вона вже трохи переросла з технічного діалогу в якесь політичне питання", - відзначив міністр.

Він сказав, що українська делегація була нещодавно в Угорщині на рівні заступника міністра освіти України та інших представників органів української влади, які зі своїми угорськими колегами обговорювали стан справ у питанні освіти національних меншин.

"Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми у міру їх надходження", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що в Україні бачать, "що ми виходимо на грудень про рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо членства з Україною в Європейському Союзі".

Він додав, що проведена титанічна робота, а в ЄС сформовані "політичні баланси". "Але кожна країна буде намагатися розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб у своїх інтересах", - сказав Кулеба.

В Орбана зробили різку заяву про шлях України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, представник Віктора Орбана заявив, що Угорщина заблокує Україні переговори про вступ до ЄС.

За його словами, угорцям в Україні жити нестерпно через мовне питання. Йдеться про закон, який прийняла Україна з приводу нацменшин. Зокрема, вони мають здобувати освіту щонайменше на 70% українською мовою.

"Доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", - заявив Балаш Орбан

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