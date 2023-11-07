Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на погрози Угорщини заблокувати початок переговорів про вступ в Європейський Союз.
Як передає кореспондент УНІАН, слова Орбана чиновник прокоментував на брифінгу у Брюсселі журналістам після зустрічі з трьома комісарами Європейського Союзу Олівером Варгеї, Дідьє Рейндерсом та Марошем Шевчовичем.
"Президент України запрошував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати Україну. І це запрошення залишається відкритим", - сказав Кулеба.
"Що стосується угорського запрошення для української делегації - то це вже не вперше ця фраза лунає. Я думаю, що вона вже трохи переросла з технічного діалогу в якесь політичне питання", - відзначив міністр.
Він сказав, що українська делегація була нещодавно в Угорщині на рівні заступника міністра освіти України та інших представників органів української влади, які зі своїми угорськими колегами обговорювали стан справ у питанні освіти національних меншин.
"Що стосується блокування, я думаю, що ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми у міру їх надходження", - сказав Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що в Україні бачать, "що ми виходимо на грудень про рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо членства з Україною в Європейському Союзі".
Він додав, що проведена титанічна робота, а в ЄС сформовані "політичні баланси". "Але кожна країна буде намагатися розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб у своїх інтересах", - сказав Кулеба.
В Орбана зробили різку заяву про шлях України в ЄС
Як повідомляв УНІАН, представник Віктора Орбана заявив, що Угорщина заблокує Україні переговори про вступ до ЄС.
За його словами, угорцям в Україні жити нестерпно через мовне питання. Йдеться про закон, який прийняла Україна з приводу нацменшин. Зокрема, вони мають здобувати освіту щонайменше на 70% українською мовою.
"Доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", - заявив Балаш Орбан