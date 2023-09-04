Однією з причин представник Угорщини назвав "утиски" угорської нацменшини.

Угорщина може заблокувати майбутні кроки Києва на шляху до вступу України до Європейського Союзу. Таку заяву зробив політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан.

Як зазначає кореспондент "24 каналу" з Брюсселя, однією з причин Балаш Орбан назвав "утиски" угорської нацменшини. За його словами, позиція України є "абсолютно неприйнятною". Він додав, що угорський уряд не підтримає розширення Європейського Союзу до вирішення цієї проблеми.

Водночас у Єврокомісії кажуть, що Україні необхідно досягти більшого прогресу в цьому питанні.

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"Очевидно, що в деяких сферах є прогрес. В інших сферах необхідно досягти більшого прогресу, в тому числі коли мова йде про меншини. Необхідно також дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії, яку ми поважаємо", – наголосила речниця Єврокомісії Анна Пізонеро.

Вона додала, що Єврокомісія працює над звітами про прогрес виконання наданих кандидатам на вступ рекомендацій. Прогнозується, що офіційна оцінка прогресу буде надана в жовтні.

Шлях України до ЄС: що треба знати

На початку березня 2022 року Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Тоді на підписанні документу були присутні президент Володимир Зеленський, спікер ВР Руслан Стефачук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вже наприкінці червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС, а Єврокомісія надала низку рекомендацій щодо впровадження в Україні реформ.

В червні 2023 року в ЄС заявили, що Уркаїна станом на ту мить виконала дві з семи умов. За два місяці в українському уряді підтвердили, що до кінця року Україна всі сім рекомендацій Єврокомісії виконати не зможе. Проте в Україні наголошують, що попри це, переговори про вступ все одно мають початися в грудні.

Примітно, що 28 серпня голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС має бути готовий до прийому нових членів до 2030 року. Своєю чергою, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що блок зосереджений не на датах приєднання тих чи інших країн, а на дуже тісній співпраці з ними, щоб підготуватися до приєднання нових членів до ЄС.

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