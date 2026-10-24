У Баварії горить 'Орлине гніздо' Гітлера: поліція підозрює підпал

Кельштайнхаус звели у 1937–1938 роках на висоті 1834 метри як представницьку резиденцію Гітлера, а з 1952 року будівля працює як гірський ресторан.

У Баварії сталася масштабна пожежа в історичній будівлі Кельштайнхаус, відомій як "Орлине гніздо", яку за часів нацистської Німеччини використовували для представницьких зустрічей Адольфа Гітлера. Через 12 годин після початку займання пожежникам усе ще не вдалося повністю загасити вогонь. Поліція розслідує можливий підпал і затримала мотоцикліста, якого помітили поблизу місця події, пише Bild.

Вогонь у Кельштайнхаусі спалахнув напередодні ввечері. Пожежники продовжували боротися з полум’ям навіть через 12 годин після початку займання.

За словами представника поліції, будівля зазнала настільки серйозних пошкоджень, що її, ймовірно, вже не вдасться відновити.

Відео дня

За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На момент займання всередині будівлі не було людей.

Поліція затримала мотоцикліста, якого помітили дорогою до місця пожежі

Правоохоронці розслідують версію можливого підпалу. Дорогою до місця події поліцейські помітили мотоцикліста, який рухався назустріч пожежним машинам.

Чоловіка зупинили та затримали. Наразі його допитують, однак слідчі поки не встановили, чи причетний він до виникнення пожежі.

Особу затриманого та можливі мотиви його дій не розкривають. Обставини займання з’ясовують.

"Орлине гніздо" збудували для Гітлера на висоті понад 1800 метрів

Кельштайнхаус розташований на висоті 1834 метри над містом Берхтесгаден у Баварії. Будівлю звели у 1937–1938 роках як представницьку резиденцію Адольфа Гітлера, проте він бував там рідко.

Під час Другої світової війни споруда практично не постраждала. З 1952 року її використовують як гірський ресторан і туристичну пам’ятку.

Нині будівля належить федеральній землі Баварія. У ній також розміщена експозиція, присвячена нацистському минулому цього місця.

Історичні споруди Гітлера - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у будинку, де у 1889 році народився Адольф Гітлер, офіційно почала працювати поліцейська дільниця. У такий спосіб місцева влада сподівається позбутися потоку "паломників" і позбавити саму будівлю символічної привабливості для неонацистів.

Вас також можуть зацікавити новини: