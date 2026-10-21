'Я вас хвалю': Віткофф назвав Путіна 'гуманістом' і подякував за це

У вересні "гуманіст" Путін відправив на той світ 30 тисяч своїх солдатів та вбив ще близько 5 тисяч українців - цивільних і військових.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф назвав "гуманістом" російського диктатора Володимира Путіна, який веде загарбницьку війну проти України. Відповідну заяву представник Дональда Трампа зробив під час зустрічі з Путіним в Санкт-Петербурзі.

"Ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, як про гуманіста. Ви теж гуманіст, пане, і я вас за це вітаю. Я вас хвалю і ще раз дякую", - сказав Віткофф, звертаючись до людини, яка розв'язала найкривавішу війну в Європі від часів Гітлера.

"Гуманізм" Путіна

Як писав УНІАН, за даними ООН, у вересні 2026 року кількість жертв серед цивільного населення України зросла на 85% порівняно з вереснем 2025 року, ставши найвищою для цього місяця від початку повномасштабної війни. За місяць загинули щонайменше 328 мирних жителів, а понад 2,1 тисячі людей отримали поранення. Загалом за перші дев’ять місяців 2026 року в Україні загинули 2570 цивільних і 15 211 були поранені, що майже на 60% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

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Однак "гуманіст" Путін масово вбиває не лише цивільних українців, але й власних громадян. За оцінкою НАТО, за вересень Росія втратила в Україні понад 50 тисяч солдатів, зокрема до 28 тисяч загиблими, тоді як втрати українських сил становили близько 5 тисяч. Російська армія продовжує наступальні дії, зазнаючи значних втрат під ударами українських дронів, артилерії та мінних загороджень.

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