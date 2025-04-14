Глава МЗС Польщі пояснив, що має статися в підсумку.

Нещодавні ракетні удари Росії по Україні, внаслідок яких загинули десятки мирних мешканців, включно з Кривим Рогом і Сумами, є глузуванням кремлівського диктатора Володимира Путіна з президента США Дональда Трампа, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Виступаючи перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, він зазначив, що був "приголомшений" останніми ударами, пише Newsweek. "Україна беззастережно погодилася на припинення вогню понад місяць тому. Останні удари - це знущальна відповідь Росії", - заявив він.

При цьому глава МЗС Польщі сподівається, що Трамп і його адміністрація побачать "глузування Путіна" над їхньою доброю волею, після чого буде ухвалено відповідні рішення.

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Трамп, зі свого боку, теж відреагував на удар Росії по Сумах, але не звинуватив у цьому Кремль, заявивши, що подія стала "помилкою". "Я вважаю, що це жахливо. Мені сказали, що це була помилка, але все одно вважаю це жахливою річчю", - сказав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну, перш ніж втілювати свій "мирний план". "Будь ласка, перш ніж ухвалювати якісь рішення, будувати плани перемовин, приїдьте та подивіться на людей, мирних мешканців, воїнів, лікарні, церкви, дітей, зруйнованих або загиблих", - сказав президент України.

Крім того, команда Трампа своїми помилками надає багато карт Путіну, який продовжує сміливішати. Через це виходить так, що Трамп продовжує війну в Україні, а не навпаки.

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